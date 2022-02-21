اتحاد الكرة يلغي قرار حظر معتصم جعفر وأسامة عطا المنان





قرر اتحاد كرة القدم السوداني، إلغاء القرارات الصادرة من لجنة الأخلاقيات بحظر الرئيس الأسبق معتصم جعفر وأمين المال الأسبق أسامة عطا المنان.

وعقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد إجتماعها الأول بعد إنتخابها برئاسة مولانا عبد الرحمن صالح وبحضور جميع الأعضاء اليوم الأحد بالمقر الرئيس للإتحاد.

ونظرت اللجنة في الاستئنافات المقدمة إليها وعلى رأسها استئنافي نادي التاكا كسلا ضد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، واستئناف د. معتصم جعفر وأسامة عطا المنان ضد قرار لجنة الأخلاقيات.

وقرّرت اللجنة بحسب (سونا)، قبول الاستئناف شكلاً لأنه قُدم في القيد الزمني وسددت رسومه، وقبوله موضوعاً بعد أن ثبت للجنة أن لجنة الأخلاقيات ليست جهة اختصاص لعدم شرعيتها بعد قرار مجلس إدارة الإتحاد بحلها في اجتماعه الأول وعرض القرار على الجمعية العمومية في أول جلسة انعقاد لها بعد القرار الذي وافقت عليه الجمعية بأغلبية (5) مقابل (2) من الأصوات، كما أنها خالفت الإجراءات بعدم اتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم دفوعاتهما في الدعوى المقيدة ضدهما للجنة الأخلاقيات عبر الإجراءات المنصوص عليها لأن اللجنة عقدت اجتماعاتها بعد قرار حلها بواسطة المجلس خارج مقر الاتحاد ولم تتواصل مع الأمانة العامة للاتحاد لتسليم المستأنفين تكليف حضورهما للمثول أمام اللجنة والقاعدة الأصولية تقول “ما بني علي باطل فهو باطل”.

وبعد التداول، قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء القرارات الصادرة من قبل لجنة الأخلاقيات ضد معتصم جعفر وأسامة عطا المنان، وإخطار الأطراف المعنية بالقرار للتنفيذ.

ونظرت اللجنة الاستئناف المقدم إليها من نادي التاكا كسلا ضد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد، وقرّرت مخاطبة الاتحاد المحلي لكرة القدم عطبرة لمده ببعض المستندات الناقصة حتى يتم الفصل العادل في الاستئناف.

صحيفة الصيحة