أرقام قياسية سلبية في مرحلة المجموعات .. القمة في الأبطال .. الحال يغني عن السؤال





سجل فريقا القمة السودانية المريخ والهلال رقما سلبيا قياسيا في تاريخ مشاركات الأندية السودانية في دوري أبطال افريقيا فيما يتعلق بمرحلة المجموعات.

وبحسب متابعات (الصيحة)، فإن الإحصائيات تشير الى أن آخر فوز لنادٍ سوداني في “مرحلة المجموعات” ببطولة “دوري أبطال أفريقيا” يعود لتاريخ “25 يناير 2020” يوم أن سجل المهاجم “محمد موسى الضي” هدفاً قاد به فريقه في تلك الفترة الهلال للفوز بهدف نظيف على بلاتينيوم الزيمبابوي في مباراة أقيمت بأرض الأخير.

وبعد تلك المباراة، لعب الهلال “تسع مباريات” في مرحلة المجموعات منذ مباراة الأهلي المصري في تلك النسخة من الأبطال وصولاً لمباراة الأهلي المصري الأخيرة الجمعة الماضية دون تحقيق أي فوز حيث تعادل في ست مباريات وخسر ثلاثا.

سبع مباريات

بالمقابل، وصل المريخ بمباراته أمام صن داونز لسبع مباريات في مرحلة “مجموعات الأبطال” دون تحقيق أي فوز حيث تعادل في ثلاث مناسبات وخسر في أربع.

خمس مباريات

كما سجل الهلال رقماً سلبياً آخر بفشله في الفوز “على ملعبه” في مرحلة المجموعات للمباراة الخامسة توالياً، كما فشل في تسجيل أي هدف على ملعبه في آخر أربع مباريات بمرحلة المجموعات أمام “مازيمبي، شباب بلوزداد، صن داونز والأهلي المصري.”

4 مباريات

كما فشل المريخ في الفوز على ارضه للمباراة الرابعة توالياً في مرحلة “مجموعات الأبطال” مسجلاً هزيمة وحيدة أمام “فيتا كلوب” وثلاثة تعادلات أمام “سيمبا والأهلي المصري وصن داونز.”

16 مباراة

وبحسب رصد (الصيحة)، تعد تلك المرة الأولى في تاريخ القمة التي يصل فيها الناديان الكبيران لعدد “16 مباراة” متتالية بدون فوز سوداني في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في فترة غياب عن الانتصارات بهذه المرحلة امتدت لأكثر من عامين.

الخرطوم: ناصر بابكر

صحيفة الصيحة