المجلس المركزي لـ(قحت): ميثاق لجان المقاومة الموحد يعجل بزوال الانقلاب





اعتبر عضو المجلس المركزى لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة، التوافق على ميثاق وحدة لجان المقاومة خطوة كبيرة ومطلوبة، متوقعا أن تسهم بالنهاية في التوصل لرؤية موحدة لتقوية الكتلة المعارضة للانقلاب، واضاف الميثاق خطوة في التوصل لرؤية مشتركة لحل أزمة البلاد، وقال حضرة لـ(الجريدة):” إن التوافق على ميثاق موحد لجميع لجان المقاومة بالعاصمة والولايات وبعد أن يتبعة توحيد جسم قيادي لها، بالتأكيد سيكون خطوة هامة في التعجيل بزوال الانقلاب لأن العمل المعارض الموحد سيكون أكثر تنظيماً و فعالية” .

وقال حضرة:” إن رؤى الميثاق السياسي ستوسع مع مشاركة قطاع كبير وفاعل”، مشدداً على ضرورة أن يتضمن الحلول المستقبلية لقضايا البلاد.

الخرطوم: أحمد جبارة

صحيفة الجريدة