الشيوعي: حكومة الانقلاب خاضت معركة في غير معترك مع أثيوبيا





قال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار إن حكومة الانقلاب خاضت معركة في غير معترك مع دولة اثيوبيا، بسبب التماهي مع الأجندة المصرية دون معرفة ما إذا كانت هنالك مخاطر على السودان أم لا.

واستبعد كرار في تصريح لـ(الجريدة) وجود أي اضرار على السودان على خلفية بدء اثيوبيا انتاج الطاقة الكهربائية، لكنه عاد وتوقع أن تكون هنالك امطار كثيرة بالشرق فضلاً عن تأثر الزراعة الفيضية، ولم يستبعد ان تعمل الحكومة الاثيوبية على بيع وتصدير الكهرباء لدول مجاورة.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة