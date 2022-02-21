سياسية
تأسيس قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية ببورتسودان
اكد السفير السعودي لدي السودان علي بن جعفر حرص بلاده علي تأسيس قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية ببورتسودان لتسهيل منح تاشيرات التواصل ، ودعم وتوسيع التبادل التجاري بين السودان والمملكة وتطوير العلاقات المجتمعية والدبلوماسية الشعبية بين البلدين .
جاء ذلك لدي لقائه والي البحر الاحمر المكلف علي ادروب بمكتبه امس الوفد السعودي الذي يزور الولاية برئاسة السفير ، حيث رحب الوالي المكلف بزيارة الوفد للولاية .
واكد جاهزية حكومة الولاية لتقديم العون اللازم وتسهيل اجراءات تأسيس قنصلية عامة للمملكة ببورتسودان التي تخدم مواطني الولايات الشرقية ، مشيدا بالعلاقات الازلية التي تربط البلدين. يذكر أن الوفد السعودي وصل الي بورتسودان مساء امس وكان في استقباله بمطار بورتسودان والي البحر الاحمر المكلف واعضاء حكومة الولاية .
سونا
تعليق واحد
مفروض يطلع قرر ويوزع علي السفارات الان انو يمنع اي دولة من عمل قنصلية تانية في انحاء السودان وكفاية سفارة وحدة في الخرطوم لانو ديل مابيطلع منهم شئ غير الفتنة والمشاكل واحسن حصرهم ومتبعتهم في الخرطوم وبس وماتقول لي المعاملة بي المثل والسودان عندوا عدة قنصلايات في السعودية ودا من حقوا لانو عندنا اكثر من مليون مواطن شغال هناك ومحتاج للاوارق ام السعودية ماعندها ولا سعودي واحد في السودان شغال طيب ليه عامله الف قنصلية وفي شنو