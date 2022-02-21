



اكد السفير السعودي لدي السودان علي بن جعفر حرص بلاده علي تأسيس قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية ببورتسودان لتسهيل منح تاشيرات التواصل ، ودعم وتوسيع التبادل التجاري بين السودان والمملكة وتطوير العلاقات المجتمعية والدبلوماسية الشعبية بين البلدين .

جاء ذلك لدي لقائه والي البحر الاحمر المكلف علي ادروب بمكتبه امس الوفد السعودي الذي يزور الولاية برئاسة السفير ، حيث رحب الوالي المكلف بزيارة الوفد للولاية .

واكد جاهزية حكومة الولاية لتقديم العون اللازم وتسهيل اجراءات تأسيس قنصلية عامة للمملكة ببورتسودان التي تخدم مواطني الولايات الشرقية ، مشيدا بالعلاقات الازلية التي تربط البلدين. يذكر أن الوفد السعودي وصل الي بورتسودان مساء امس وكان في استقباله بمطار بورتسودان والي البحر الاحمر المكلف واعضاء حكومة الولاية .

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