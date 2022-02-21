مع غياب وجوه قديمة وإضافة جديدة انطلاق بروفات (أغاني وأغاني) استعداداً لرمضان





عقدت في الأيام الماضية مجموعة (أغاني وأغاني) اجتماعها الأول بمباني قناة (النيل الأزرق) للتنسيق لتسجيل النسخة المرتقبة الجديدة من البرنامج مع تغيب بعض الأصوات القديمة.

أبرز الوجوه المشاركة في البرنامج هذا الموسم من القدامى هدي عربي، شكر الله عزالدين، وأحمد فتح الله الشهير بـ(البندول) وآخرون.

مع غياب القدامى الفنان عاصم البنا، مكارم بشير، ولولي، ولينا قاسم، اللتين شاركتا لأول مرة الموسم الماضي .

درج البرنامج كل موسم على ترشيح أصوات جديدة ليقع الاختيار على الفنان الشاب، نجدي نديم، وآخر لم يكشف عنه بعد.

المواضيع المطروحة التي سيتم تناولها هذا الموسم في البرنامج مختلفة، بجانب تناول تجارب الذين رحلوا مؤخراً من المبدعين، أبرزهم الفنان عبدالكريم الكابلي، وعبد الرحمن عبد الله (بلوم الغرب)، والموسيقار بشير عباس وموضوعات أخرى.

فيما سيصل البلاد قادماً من القاهرة الأسبوع القادم مقدم البرنامج الأستاذ السر قدور لتبدأ البروفات الأيام القادمة بأستديوهات القناة بأم درمان.

أم درمان: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني