التغيير تقترح تكوين لجنة لتنسيق الاحتجاجات





اقترح تحالف الحرية والتغيير، تكوين لجنة تتولى تنسيق الاحتجاجات الشعبية التي تدعو لها لجان المقاومة بانتظام، بغرض تنويع أساليب الاحتجاج وتوسيع قاعدته الإجتماعية.

وعقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً لمناقشة الوضع السياسي والانهيار الاقتصادي وتطوراته المتسارعة.

وأكدت التغيير في بيان، أن قوى الثورة مواجهة بظرف دقيق يستدعي كل مخزون حكمتها ويوجب وضع كل الخلافات جانباً، سيما وأنها كافة تدعو إلى قيام جبهة عريضة مع اختلاف توصيفها ومهامها وقوامها.

وأضافت “لكن واقع اليوم يتطلب قيام لجنة أو مركز تنسيقي للحراك الميداني الثوري من كافة مكوناته لتوسيع القاعدة الاجتماعية للحراك و تنويع أساليبه والاتفاق على المهام اليومية”.

وأشار البيان الى أن لجان المقاومة مولود شعبي لثورة ديسمبر المجيدة ولا يمكن تجييره لمصلحة أي جهة بعينها، ودعا لعدم تعريضها للخلافات مثلما حدث في تجربة تجمع المهنيين، لأنها تمثل حائط صد ومنظم لجهود الملايين التواقين للديمقراطية والحكم المدني.

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