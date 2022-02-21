الخرطوم…”كلّنا معاكم” أوّل حراك مجتمعيّ يطلق صافرة مساندة الثوار





أعلن مجموعة من الأمهات والآباء عن أوّل حراكٍ مجتمعيّ تحت شعار “كلّنا معاكم”.

وحدّد الأمهات والآباء بأنّ الواحدة من ظهر السادس والعشرين من فبراير الجاري سيكون موعدًا لانطلاقة فعالية التلاحم والوحدة والمساندة للثوار دعمًا لمسار الثورة، وذلك بشارع الستين شرقي مدينة الخرطوم.

مجموعة كلنا معاكم

ومجموعة “كلّنا معاكم” يقودها آباء وأمهات لدعم الثورة السودانية وقوفًا إلى جانب أبنائهم وبناتهم من الثوار وتعضيدًا لقوتهم من أجلّ الوصول إلى حكمٍ مدنيّ كاملٍ.

ووجدت خطوة الإعلان عن “كلّنا معاكم” تجاوبًًا وانتشارًا واسعًا من كل قطاعات المجتمع المدني وعديد الكيانات النسوية، المهنية والسياسية.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات واسعة رفضًا للإجراءات الانقلابية التي اتّخذها عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

باج نيوز