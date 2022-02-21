طلب من الجهاز الفني لمنتخب السودان على طاولة المسابقات





كشف نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، طارق عطا، عن تلقيهم طلبًا من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة برهان تيه.

وقال عطا إنّ الطاقم الفني للمنتخب طالب بتوقف المنافسة من العشرين من مارس المقبل وحتى الثلاثين منه، من أجلّ أيام الفيفا.

وأوضح عطا أنّهم سينظرون في طلب مدرب المنتخب، وأنّه من المتوقّع الموافقة عليه.

وأضاف” في حال عدم الموافقة على طلب الجهاز الفني للمنتخب، فإنّ المريخ سيكون مجبرًا على العودة بعد مباراة الجمعة أمام الهلال لخوض مبارياته في المنافسة، قبل لقاء الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا”.

وتابع” الهلال أيضًا سيكون مضغوطًا بعد مباراة الجمعة أمام المريخ لأنّه لم يلعب أيّ جولة في الممتاز”.

ويعمل المنتخب السوداني على الاستعداد مبكّرًا من أجلّ خوض تصفيات أمم إفريقيا التي ستلعب في يونيو المقبل.

باج نيوز