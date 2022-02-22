نادي المريخ يكشف عدد الجماهير المسموح به حضور مباراة الهلال





كشف قيادي رفيع في مجلس المريخ بقيادة حازم مصطفى، عن العدد المسموح به للجماهير حضور مباراة الهلال في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

وبحسب القيادي الذي فضّل حجب اسمه لـ”باج نيوز”، فإنّ العدد المسموح به 500 مشجعًا فقط.

وأعلن في الوقت ذاته عن محاولات من رئيس النادي حازم مصطفى لزيادة عدد الجماهير.

وأوضح القيادي أنّ هناك تشدّدًا من الجهات الأمنية المنظمة للمباراة بشروطٍ طالبت بها تتمثّل في فحص كوفيد ـ19 وصورة من الجواز.

والجمعة، يلتقي الهلال والمريخ بملعب السلام ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

باج نيوز