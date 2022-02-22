محجوب شريف .. شاعر إنساني جداً

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محجوب شريف شاعر سوداني مواليد 1948 بقرية أب قدوم ريفي المسلمية وتوفي في 2 أبريل 2014 في أم درمان بمرض التليف الرئوي الذي بدأ معه في 2004. اشتهر محجوب شريف بالتعبير عن كفاح الشعب ونضاله من أجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم عبر أسلوبه الخاص والمميز في نظم القصيدة بالعامية في السودان، الأمر الذي أدّى لاعتقاله مرات عدّة.

(ري)

من أشهر قصائده: “يا والدة يا مريم، السنبلاية، الحرامي، الغويشاية، مساجينك، صباح الخير مساء النور، أوعك تخاف”. و تغنى له العديد من الفنانين والفرق الموسيقية داخل وخارج السودان. وبرز محجوب شريف كشاعر إنساني وضع بصمته في خارطة الشعر بعد أن أثرى الساحة الثقافية في بلاده بالأغنية والقصيدة الوطنية.

(مي)

تلقى محجوب شريف تعليمه بالمرحلة الأولية والوسطى بين أعوام 1958م حتى 1962م في مدارس المدينة العرب ثم معهد مريدي للمعلمين بالخرطوم. وتخرج معلماً في 1/ 4/ 1968م. وعمل منذ عام تخرجه في 1968م معلماً بالمدارس الابتدائية. فُصل تعسفياً عدة مرات خلال مسيرة عمله. ورغم عن ذلك ابتكر خلال فترات تدريسه عدداً من طرق التدريس.

صحيفة الصيحة