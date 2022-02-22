الحرية و التغيير تقترح تكوين لجنة لتنسيق الاحتجاجات الشعبية





اقترح تحالف الحرية والتغيير تكوين لجنة تتولى تنسيق الاحتجاجات الشعبية التي تدعو لها لجان المقاومة بانتظام، بغرض تنويع أساليب الاحتجاج وتوسيع قاعدته الاجتماعية.

وأكد بيان لقوى الحرية أن قوى الثورة مواجهة بظرف دقيق يستدعي كل مخزون حكمتها و يوجب وضع كل الخلافات جانباً ، سيما إنها كافة تدعو الي قيام جبهة عريضة مع اختلاف توصيفها ومهامها وقوامها.وأضاف “لكن واقع اليوم يتطلب قيام لجنة أو مركز تنسيقي للحراك الميداني الثوري من كافة مكوناته لتوسيع القاعدة الاجتماعية للحراك و تنويع أساليبه و الاتفاق على المهام اليومية”.

وأشار البيان الى أن لجان المقاومة مولود شعبي لثورة ديسمبر المجيدة ولا يمكن تجييره لمصلحة أي جهة بعينها.ودعا لعدم تعريضها للخلافات مثلما حدث في تجربة تجمع المهنيين، لجهة أنها تمثل حائط صد ومنظم لجهود الملايين التواقين للديمقراطية والحكم المدني.

ونددت الحرية والتغيير بتدهور الحياة المعيشية وانهيار الاقتصاد، وأعلنت رفضها لسياسات النهب والإفقار التي يتبعها الانقلابيين. وأدانت في سياق آخر القبض على عضو المكتب التنفيذي طه عثمان إسحق ، ووصفت توقيفه بأنه اعتقال سياسي ملفق في ثوب جنائي، ودعت للانتظام في حملة وطنية شاملة لإطلاق سراح 200 معتقل، بينهم أكثر من 96 في سجن سوبا.

وأردفت “نحث القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان على مقابلة اداما دينق الخبير وممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي وصل البلاد الأحد ومطالبته بزيارة المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم ووقف العنف والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وتأسفت الحرية والتغيير لعودة السودان للعزلة الدولية مجدداً وعدم دعوته للمشاركة في قمة الإتحاد الأوروبي وأفريقيا التي انعقدت في بروكسل هذا الأسبوع كما إن تدهور أوضاع المدنيين في دارفور استدعى إبقاء السودان تحت القرار 2620.

صحيفة الجريدة