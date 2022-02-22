حزب الأمة يشترط طرح ميثاق المقاومة للجميع للتوقيع عليه





إشترط رئيس حزب الأمة القومي برمة ناصر توقيع حزبه على ميثاق لجان المقاومة بأن يطرح على الجميع وأن لا يكون حكراً على جهة.

وقال ناصر في تصريح لـ(الجريدة):” الوطن بحاجة ماسة لتحقيق الوحدة بين القوى السياسية والحركات المسلحة ولجان المقاومة بل والقوى الوطنية كافة “، وأضاف ” اذا كان لدى لجان المقاومة الاستعداد لطرح ميثاق سياسي جامع للوطن فنحن معها”، مضيفاً أن حزبه ظل داعماً للعمل السياسي الذي يحقق الوحدة بين الاطراف.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة