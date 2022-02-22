سياسية

حزب الأمة يشترط طرح ميثاق المقاومة للجميع للتوقيع عليه

2022/02/22
0
53

إشترط رئيس حزب الأمة القومي برمة ناصر توقيع حزبه على ميثاق لجان المقاومة بأن يطرح على الجميع وأن لا يكون حكراً على جهة.
وقال ناصر في تصريح لـ(الجريدة):” الوطن بحاجة ماسة لتحقيق الوحدة بين القوى السياسية والحركات المسلحة ولجان المقاومة بل والقوى الوطنية كافة “، وأضاف ” اذا كان لدى لجان المقاومة الاستعداد لطرح ميثاق سياسي جامع للوطن فنحن معها”، مضيفاً أن حزبه ظل داعماً للعمل السياسي الذي يحقق الوحدة بين الاطراف.

الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة

2022/02/22
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.