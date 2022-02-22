الهلال يحرجه ويجدد المطالبة بالتعويض .. (كاف) ينفي تسلمه مكاتبات من قبل محكمة (كاس)





فاجأت المحكمة الدولية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وذلك بقبولها لطلب الهلال المقدم في شكواه والتي طلب فيها تعطيل قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإقامة مباراة الأزرق ضد ضيفه الأهلي المصري من دون جمهور، وكان (كاف) قد وافق على إقامة المباراة بحضور 15 ألف متفرج، ثم ألغى القرار لاحقاً ليحرج الهلال الذي وضع ترتيباته مسبقاً وحدد فئات لدخول الجمهور المحدد، هذا ما جعله يطالب في الشكوى بتعويضه بمبلغ 500 ألف دولار، عن الأضرار التي تكبّدها بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وقال مصدر خاص في الهلال إن “كاس” قبلت شكوى الهلال ضد (كاف)، وأخطرت محامي الهلال البرتغالي بيدرو بذلك، وأكد ذات المصدر أن “كاس” قبلت الشكوى من حيث الدفوعات التي قدمها الهلال مصاحبة للشكوى التي تقدم بها، وتم إرسال خطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للرد عليه وتوضيح الاسباب التي دعته لتغيير قراره فيما بعد، هذا وأوضح الهلال أن (كاف) لم يرد بعد على الشكوى، ربما لضيق الوقت ما بين إرسال الشكوى الخميس الماضي ورد المحكمة السريع الذي جاء رسمياً، وتسلم الهلال نسخة منه بحسب المصدر، وزاد المصدر قائلاً: المحامي بيدرو أوضح لمسؤولي الهلال أن (كاس) ذكرت أن ليس هناك ما يمنع من إقامة المباراة بحضور الجمهور، كما تفيد متابعات (الصيحة) ان هناك بعض المصادر كذبت وصول مكاتبات خلال الساعات الماضية الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ومجلس إدارة الهلال لتعطُّل دولاب العمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في اليومين الماضيين، حيث يصادف عُطلة الأسبوع هناك.

صحيفة الصيحة