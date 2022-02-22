برطم: عدم استقرار السياسات الاقتصادية سبب الازمة الاقتصادية





أكد عضو مجلس السيادة أبوالقاسم محمد برطم راعي القطاع الاقتصادي ضرورة إشراك القطاع الخاص والمنتجين والمصدرين والجهات المختصة في السياسات الاقتصادية خاصة ما يلي الصادر للمساهمة في استقرار الاقتصاد وتنميته.

وقال لدى مخاطبته ورشة ترقية وتطوير الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية التي نظمها بنك السودان المركزي بمقره اليوم بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والمصارف و مدير هيئة الجمارك، قال إن القطاع الخاص له دور اساسي اصيل في الاقتصاد ، مشيرا الي أن السودان لديه أسواق كبيرة يجب الاستفادة منها بتثبيت السياسات الاقتصادية وعمل خارطة طريق لكل القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص .

وأكد أن السودان يعيش فيه ٨ ملايين اجنبي يفترض أن يدفع كل واحد حوالي ٢٠٠ دولار الي٣٠٠ دولار حسب المعاملات الدولية للاقامة وبالتالي ادخال في خزينة الدولة مليارات الدولار منوها إلى أن السودان غني بالموارد ويجب وضع رؤية جديدة لتنمية الاقتصاد، مؤكدا ان عدم استطحاب القطاع الخاص وتحديدا المنتج و المصدر والمستورد في عملية السياسات كطرف اساسي واصيل وعدم استقرار السياسات الاقتصادية سبب الازمة الاقتصادية ،منوهاًا الى اهمية البدء في بناء دولة مؤسسات نتجاوز كل التحديات وتنطلق الي الامام.

كما أكد أهمية معالجة حصائل الصادر والتهربب، داعيا وزارة التجارة ان تطبق رقابة على الشركات التى تعمل في الصادر وتكون معهم علاقة مباشرة متمنيا للورشة ان تخرج بتوصيات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني..

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