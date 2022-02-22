إعلام أمريكا الجنوبية: مدرب الهلال يقضي على النصر





أشادة شبكة “tycsports” الأرجنتينية بمدرب نادي الهلال، رامون دياز، بعد نجاحه في الفوز على النصر 2-1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقالت: “: الهلال بقيادة رامون دياز يقضي على النصر بقيادة أنخيل روسو.. قلب الهلال الطاولة وفاز 2-1 ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك. سيلتقي الفريقان مرة أخرى في 3 مارس المقبل في الدوري السعودي”.

فيما كتبت صحيفة “libero” البيروفية: “أندريه كاريلو يستعيد الثقة من جديد مع المدرب رامون دياز. اللاعب ظهر بمستوى رائع في فوز الهلال 2-1 على النصر. كاريلو كان قد تراجع مستواه مع جارديم لكن دياز أعاده للتألق من جديد وقدم أجواءً جديدة للاعب الدولي البيروفي”.

مرمز