لجنة الأسرى والمفقودين تؤدي القسم





أدت لجنة الأسرى والمفقودين، بالقصر الجمهوري، القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمدحمدان دقلو حميدتي.

وكان قد شكل اللجنة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي رئيس المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، برئاسة وكيل النيابة الدكتور مولانا سليمان عمدة هجانه ، انفاذاً لبروتوكول الترتيبات الأمنية.

وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة الفريق سليمان صندل حقار ، في تصريح صحافي، إن بروتوكول الترتيبات الامنية، قضي بتشكيل لجنة لمعالجة قضية الأسرى والمفقودين، ووصف قرار تشكيل اللجنة، والتى تضم أطراف العملية السلمية والحكومة بالتاريخي و المهم و أعتبره خطوة كبيرة في سبيل تطبيق الإتفاقية.

و أكد صندل أن اللجنة ستقوم بدورها كاملاً للبحث عن الأسرى والمفقودين، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية والإخلاقية، واستقبال الشكاوى في مقرها، معبراً عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي لإعطاء اللجنة صلاحيات واسعة ، مبيناً أنها مُشّكلة بموجب قانون لجان التحقيق.

وأوضح أن اللجنة العليا المشتركة للترتيبات الأمنية، ستعمل على دعم لجنة الأسرى والمفقودين لإنجاز مهامها بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي لمجلس السيادة الإنتقالي، كما ستعقد خلال الفترة المقبلة مؤتمراً صحفياً تتناول من خلاله أهدافها.

من جانبه قال رئيس لجنة الأسرى والمفقودين مولانا د.سليمان عمدة هجانه ، إن اللجنة ستباشر أعمالها ابتداءً من الغد، وأكد أنها تتمتع بصلاحيات واسعة حسب قانون التحقيقات لسنة ٢٠١٧م.

وأوضح هجانة أن اللجنة تسعى لتكوين مكاتب بالولايات المعنية لمباشرة عملها وتسهيل مهمتها ، خاصة في المعارك التى دارت في مناطق ولايات دارفور الكبرى.

الصيحة