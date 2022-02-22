الثورية: الوثيقة الدستورية ليست قرآناً مُنزل ولم تعرض على الشعب





أكد الأمين السياسي للتحالف السوداني، القيادي بالجبهة الثورية د. الهادي عجب الدور، أن الأزمة الحالية قديمة ومنذ استقلال السودان وليست بسبب اجراءات 25 أكتوبر، وأقر بوجود أزمة في السودان تتمثّل في عدم إدارة التنوع.

وقال عجب الدور خلال برنامج (حديث النـاس) بقناة النيل الأزرق، إن الوثيقة الدستورية ليست قرآناً منزل ولم تُعرض للشعب السوداني في استفتاء والحكومة السابقة ليست منتخبة، ولا ينبغي اختزال مشكلة السودان في فترة زمنية معينة، وطالب الجميع بالجلوس في حوار مائدة مستديرة للخروج من هذه الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

ووصف المشهد السياسي في السودان الآن، بأنه عبارة عن جزر معزولة “وكل منا يتحدث ولا يسمعه الآخر وهذه الطريقة لا تؤدي لحل المشكلة”، وشدّد على ضرورة مشاركة كل المجتمع السوداني في حوارٍ جاد .

الصيحة