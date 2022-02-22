مصر.. قرار جديد يعامل السودانيين أسوة بالمصريين





أعلنت السلطات المصرية، معاملة السودانيين نفس معاملة المصريين، وذلك في مجالات مختلفة.

وأصدر المجلس الأعلى للآثار بمصر اليوم، قراراً بمعاملة المواطنين السودانيين معاملة المصريين، بدخول المتاحف والمناطق الأثرية.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت الحكومة المصرية، قراراً بإعفاء الطلاب السودانيين من (90%) من قيمة المصروفات الدراسية في الجامعات المصرية. كما صدر قرارٌ بمعاملة المواطنين السودانيين معاملة المصريين في العلاج وكافة الخدمات التي يتمتّع بها المصريون.

وقالت السفارة المصرية في بيان لها، إن هذه القرارات تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط شعبي وادي النيل وصولاً للتكامل بين البلدين الشقيقين.

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