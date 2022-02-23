رئيس بعثة المريخ: نحشد الجماهير لمواجهة الهلال بمصر





وجه عضو مجلس إدارة نادي المريخ، رئيس بعثة الفريق متوكل صالح ود الجزيرة الشكر لجماهير النادي التي حرصت على الحضور من السودان إلى مصر، وآزرت فريقها خلال مباراة المريخ وصن داونز، والتي أقيمت عصر السبت الماضي بإستاد السلام، وقال متوكل ود الجزيرة في تصريحات للمركز الإعلامي: “نود أن نشكر جماهير المريخ التي حرصت على الدخول لإستاد السلام؛ لمساندة اللاعبين، وعلى هذه هي الروح العظيمة، واشكر الأعداد الكبيرة التي جاءت ومثلت كل جماهير المريخ”، وتقدم رئيس البعثة بالشكر لنائب الرئيس للشؤون الرياضية عادل أبو جريشة، وعضو مجلس الإدارة، وعضو القطاع الرياضي منير نبيل، والمدير العام المهندس مهند كمال على مجهوداتهم الكبيرة، ومساعدتهم له رئيسا للبعثة في إنجاز كل الملفات المتعلقة بتنظيم المباراة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وأثنى ود الجزيرة على النادي الأهلي المصري، الذي سخر لهم كل الإمكانيات، وذلل الكثير من العقبات، وأن ذلك يدل على عمق العلاقات بين مصر والسودان، مبينا أنهم سيردون الجميل للنادي الأهلي عند زيارته للسودان، وطمأن ود الجزيرة جماهير المريخ على معالجة الإخفاقات، التي حدثت في عملية دخول جماهير المريخ لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

وأضاف “رغم الكثير من الإيجابيات التي حدثت أثناء فترة رئاستي للبعثة إلا أن هناك بعض الأخطاء، وهذا شيء طبيعي، واطمئن الجماهير أننا سنعالج الأخطاء الصغيرة التي حدثت في المباراة الأولى، وبالفعل بدأنا في الخطوات الخاصة بعملية دخول المشجعين لمباراة الهلال المقبلة، وتلقينا موافقة من كل الجهات ذات الصلة، ونطمع في دخول أكثر من ألف مشجع مريخي، واعدا الجماهير بأنها ستتمكن من الدخول إلى إستاد السلام، ومشاهدة المباراة بسهولة ويسر

صحيفة الصيحة