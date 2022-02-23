أديب : لم أصرح بشأن تبرئة البشير والخبر غير صحيح





نفى رئيس اللجنة المستقلة لفض الاعتصام نبيل أديب ما جاء على لسانه في موقع (سودان باور) بشأن محاكمة الضالعين في إنقلاب يونيو 89 ، وقال أديب في تعميم خص به (الجريدة): “لم يحدث أن أدليت بأي تصريح للموقع المسمى (سودان باور) ولم يكن لي علم بوجوده قبل قراءتي لما نشر على لساني.

وقطع لم يحدث أن أدليت بأي تصريح لأي موقع إعلامي يتعلق ببينة قدمت في محاكمة إنقلاب يونيو 89 ولم أشاهد الفيديو الذي نُسِب إلي التعليق عليه، وعلى وجه الخصوص لم أصرح أي تصريح من شأنه تبرئة البشير أو أيا من المتهمين ، ونفى اديب ما نسب إليه بقوله إن إنقلاب يونيو هو عمل سياسي، وأردف هو قول لا يمكن أن يصدر على لسان أي قانوني ولا يمثل رأيي القانوني ولا السياسي في ذلك الإنقلاب والذي جعلني في موقف معارض لنظام يونيو منذ ميلاده وحتى سقوطه.

صحيفة الجريدة