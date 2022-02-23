شطه: كاف سبب احتقان جماهير الهلال





أكد عبد المنعم شطة، نجم الأهلي السابق، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” تسبب في حالة احتقان كبيرة بين جماهير الهلال، قبل مواجهة الأهلي المصري، بسبب تغيير قرار حضور الجماهير.

وتعادل حامل لقب دوري أبطال افريقيا مع مضيفه في العاصمة الخرطوم دون أهداف، وقال شطة في تصريح لقناة “أون تايم سبورت”: “الإعلام في البلدين أشعل الموقف، والأمور انتهت بخروج المباراة لبر الأمان”.

وأضاف: “التعادل السلبي والروح التي ظهرت بين اللاعبين، ساعدت على انتهاء الأزمة سريعاً”.

وزاد: “الحظوظ لا تزال باقية للأندية الأربعة المتواجدة في المجموعة”.

واختتم: سعيد بمبادرة الأهلي دعم المريخ، وإقامة مبارياته في القاهرة على استاد الأهلي بالسلام، وذلك ليس غريبا على إدارة الأهلي وجماهيره في ظل العلاقة الطيبة بين البلدين.

صحيفة الصيحة