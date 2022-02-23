تعليق الدراسة بجامعة نيالا إلى أجل غير مسمى





قرر مجلس عمداء جامعة نيالا بولاية جنوب دارفور وذلك على خلفية إعتصام للطلاب أمام بوابة الجامعة عقب السطو الذي تعرضت داخلية القدس للطالبات أمس الأول.

وأشار بيان صادر من مجلس العمداء إلى أن داخلية القدس للطالبات تعرضت لسطو ليلة أمس الأول ونتج عنه إعتصام للطلاب أمام بوابة مجمع الجامعة.

وقال البيان “وبما أن الصندوق القومى لرعاية الطلاب هو المسؤول عن الداخليات فقد إتخذ وبالتنسيق مع الجامعة عدة تدابير لمعالجة الأضرار التى وقعت ومنع تكرار حدوثها مرة أخرى كما تم تنفيذ المطالب التى قدمتها لجنة طالبات الداخلية ومع ذلك إستمر الإعتصام وتغيرت المطالب”.

وأضاف أن الجامعة ومع كامل إحترامها وإيمانها بحرية التعبير إلا أن هنالك أحداث جانبية نتجت عن هذا الإعتصام حالت دون إستمرار العمل بالمجمع جراء إغلاق الطلاب للبوابات الرئيسية والسلوك المشين الذي بدر منهم تجاه منسوبي الجامعة بالإضافة للتحديات الأمنية المحيطة الأمر الذي أجبر مجلس العمداء وحفاظا على الأرواح أن يتخذ فى إجتماعه الطارئ قرارا بتعليق الدراسة بكافة الكليات إلى أجل غير مسمي بإستثناء كلية الدراسات العليا وذلك إعتبارا من أمس الثلاثاء”.

وقرر المجلس التحقيق في السلوك والأحداث التى صاحبت الإعتصام وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.

وأبدى المجلس بالغ أسفه للسلوك المذل الذي تعرض له بعض العاملين بالجامعة من قبل أبناءهم الطلاب.

نيالا _ حسن حامد

صحيفة الصيحة