وزير الثروة الحيوانية يكشف تلاعباً في (حصائل الصادر)





كشف وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي عن تلاعبٍ في حصائل الصادر.

وقال عبد النبي إنّ حصر أسماء المصدرين غير كافٍ.

وشدّد حافظ على ضرورة اتّخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ من وزارة العدل.

وأضاف: (بعض البنوك تواجه إشكالات في المراسلة مما ساعد على التهريب).

وأقرّ عبد النبي بوجود تلاعب بصادرات الثورة الحيوانية من بعض ضعاف النفوس أضرّ بالصادر والعائد من العملات الحرة.

وأشار إلي وجود شكاوى من المصدرين بولايات الشرق تتعلق بالتحويلات من مصر واعتبرها من القضايا العاجلة ويجب البت فيها.

صحيفة اليوم التالي