تحديد موعد كلاسيكو الدور الثاني بين الريال وبرشلونة





أعلنت رابطة الليجا رسمياً، اليوم الأربعاء، موعد لقاء كلاسيكو الدور الثاني لبطولة الدوري الإسباني، بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان ريال مدريد قد حسم لقاء كلاسيكو الدور الأول على ملعب كامب نو، بنتيجة (2- 1).

وبحسب موقع (كووورة)، أصدرت رابطة الليجا، بياناً رسمياً، أعلنت خلاله أن لقاء الكلاسيكو سيقام في الجولة (29) على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 20 مارس المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء، بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون هذه أول زيارة لبرشلونة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز إلى ملعب سانتياجو برنابيو، وثاني كلاسيكو للمدرب بعد مواجهة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض الشهر الماضي حينما خسر البارسا بصعوبة (3- 2).

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد (57) نقطة من (25) مباراة، بينما يحتل برشلونة المركز الرابع، برصيد (42) نقطة من (24) مباراة.

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