تحديد مواعيد الاجتماع الفني لمباراة المريخ والهلال بالقاهر





يعقد في الثانية من ظهر غد الخميس الاجتماع الفني الخاص بمباراة المريخ والهلال في دوري أبطال إفريقيا، في ملعب السلام بالقاهرة.

ويقام الاجتماع بحضور مندوبي الناديين، ومسؤولي الكاف، ومراقب المباراة، وطاقم التحكيم، وسيمثل الاجتماع من جانب المريخ الكابتن عادل أبو جريشة نائب الرئيس للشئون الرياضية، والكابتن أمير مصطفى مدير الكرة، والمدير العام مهند كمال، والمنسق الإعلامي عوض العبيد، ويناقش الاجتماع كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة المريخ والهلال، والاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب، و أزياء الفريقين، وكافة التوجيهات المتعلقة بالجانب التنظيمي.

ومن المُقرر أن يُعقد الاجتماع في الساعة الثالثة والنصف من ظهر غد الخميس يعقبه المؤتمر الصحفي لمباراة المريخ والهلال في دوري ابطال أفريقيا، المٌرتقبة مساء الجمعة بملعب السلام بالقاهرة.

وينتظر أن يتحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإنجليزي لي كلارك، وكابتن المريخ، عى أن يبدأ المؤتمر الصحفي للمباراة في الثالثة والنصف، بعدها بعقد المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال في الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم، بملعب السلام، وسيتحدث خلاله المدير الفني لفريق الهلال، وأحد لاعبي الفريق عن المباراة المرتقبة.

و ينتظر أن يصل في الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم الجزائري، الذي

حددته لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وأسند الكاف إدارة المباراة للحكم الجزائري لاهلو بن براهام، ويساعده عباس أكرم زرهونيه، وإبراهيم الهمولي سيد علي، ويراقب المباراة الكيني يوسف جويدي، الذي سيصل في الواحدة من فجر الخميس.

باج نيوز