



أريد أن أطرح فكرة للنقاش لماذا بظنكم أضحي حمدوك نسيا منسيا لا يذكره ذاكر ولا يحتفي به مجلس ولا ينطق اسمه أحد؟!

هل لأنه مثل للمواطنين رمزية إحباط وفشل دائم؟

أم لأنه فرض عليهم سياسات البنك الدولي الاقتصادية التي أفقرتهم وأجاعتهم وصنعت حالة من الذل والبؤس واليأس والهوان ؟!

أم لأنه مكن للمخابرات الأجنبية التي تقود البلاد الآن بسرعة جنونية إلى الهاوية والانزالاق والتقسيم؟!

أرجو أن تشاركوني الرأي في خروجه كلية من حياتنا مثل ((فص ملح ذاب))٠

عمر كابو