47 محامي في هيئة الدفاع عن الإعلامية عائشة الماجدي





أعلنت الكاتبة الصحفية أ.عائشة الماجدي عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك حيث كتبت: (قمت صباح يوم الأربعاء بتدوين 16 بلاغ تحت ثلاثة مواد جنائية لكل المنصات بفيسبوك التي نشرت وعملت على ترويج حادثة الإفك التي خاضوا فيها ضدي عليه أكربوا قاشكم عفوا مااافي ويمة ارحميني مافي).

وأضافت عائشة الماجدي لشبكة الرائد: تقدم لي 47 من المحامين والمستشارين وأهل القانون لتولي هيئة الدفاع عني فيما أشاع وأشكر لهم سعيهم في مناصرة القضية العادلة.

الخرطوم الرائد نت 23 فبراير 2022.