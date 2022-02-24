تجمع المهنيين : مارس شهر الإضراب والعصيان





كشف تجمُّع المهنيين السودانيين، عن خُطتهم لإسقاط الحكومة في شهر مارس القادم.

وقال الناطق الرسمي باسم التجمع الوليد علي لـ(الصيحة)، إن تجمع المهنيين سيكثف من الدعوات لعمليات العصيان والمدني واعتصام اليوم الواحد، والإضرابات المفتوحة في شهر مارس، وأشار إلى أنّ الجهات التي تصف الحراك السلمي بأنه غير مُجدٍ تسعى لإحباط الثورة، ولفت أن هذا الحديث معاد ومكرر، قبل سقوط نظام البشير.

وجزم وليد بأنه لا يتوقّع من (العسكر) أن يسلموا السلطة بسهولة للمدنيين، وقال (لا بد من اقتلاعها كما حدث في 11 ابريل 2019).

الخرطوم- وفاق التجاني

صحيفة الصيحة