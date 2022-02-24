السلطات المصرية تتحفظ على عدد الجماهير وتحرج المريخ





كشف مجلس إدارة نادي المريخ بقيادة حازم مصطفى، عن العدد المسموح به للجماهير لحضور مباراة الأندية الأبطال الأفريقية في المجموعات امام الهلال في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأبطال افريقيا، وبحسب تسريبات تحصلت عليها (الصيحة)، فإنّ العدد المسموح به لدخول الجماهير هو 500 مشجع، حيث ابدت السلطات المصرية تحفظاً على عدد الجماهير التي ستشاهد المباراة من داخل الاستاد.

هذا وأعلن في الوقت ذاته عن محاولات من رئيس النادي حازم مصطفى لزيادة عدد الجماهير، وأوضح القيادي أنّ هناك تشدّدًا من الجهات الأمنية المنظمة للمباراة بشروطٍ طالبت بها تتمثّل في فحص كوفيد – 19 وصورة من الجواز

صحيفة الصيحة