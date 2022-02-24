الشيوعي: فرض رسوم إقامة على الأجانب هروب من الازمة





قلل القيادي بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي كمال كرار، من المقترح الذي طالب به عضو المجلس السيادي أبو القاسم برطم بفرض رسوم إقامة على الاجانب بالعملات الصعبة، بسبب أنها غير قابلة للتطبيق في أي بلد لجهة أن الأجانب متواجدين بموجب القوانين الدولية، وسخر من حديث برطم قائلاً:” هذا لا يصدر إلا من شخص انقلابي”، وأشار كرار في حديثه لـ(الجريدة) إلى ان الحكومة في السابق كانت تقوم بفرض الرسوم ولا تقوم بتقديم المساعدات للاجئين، ورأى أن المقترح هروبا للأمام من المشكلة الاقتصادية الراهنة، وقطع أن مشكلة البلاد تتمثل في الصرف على الأجهزة النظامية ومخصصات اعضاء المجلس الانقلابي، وذكر ان العديد من المبالغ الطائلة يتم صرفها على البمبان، ووصف المقترح المقدم من عضو مجلس السيادة بفرض رسوم على الأجانب بـ(الكلام الفارغ)، موضحاً ان فرض الرسوم يعد خارج إطار القانون الدولي.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة