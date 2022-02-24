نائب رئيس المريخ لـ”اللاعبين”: عليكم إسعاد جماهيركم





بعد وصوله بساعاتٍ.

دعا النائب الأوّل لرئيس نادي المريخ محمد سيد أحمد، اللاعبين إلى تقديم أفضل ما عندهم، وإسعاد جماهيرهم بتحقيق الفوز على الهلال في قمّة البطولة الإفريقية.

والأربعاء، وصل النائب الأوّل لرئيس المريخ محمد سيد أحمد، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف محمد سيد أحمد، عن أنّ المجلس يقف خلف الفريق ويسانده ويدعمه بقوةٍ من أجلّ الفوز في لقاء الجمعة.

وأضاف” قمنا في مجلس الإدارة بتوفير كافة المطلوبات للاعبين، والجهاز الفني قبل مواجهة الهلال”.

وأتمّ” نولي هذه المباراة اهتمامًا خاصًا وكبيرًا، وكلنا ثقة في قدرتهم على إسعاد أمة المريخ”.

باج نيوز