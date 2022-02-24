مخاوف من نشوب نزاعات بــ (الحدود القبلية) في الشرق





أبدت مكونات قبلية في شرق البلاد مخاوفها ازاء وقوع نزاعات بسبب ترسيم الحدود، وقال رئيس الجبهة الديمقراطية بشرق السودان ـ الناطق الرسمي للجنة قضايا التنمية والخدمات لمحليات جنوب البحر الأحمر المهندس علي إدريس أُكد، إن قرار مجلس السيادة الخاص بتشكيل اللجنة الفنية العليا لتخطيط وتعيين الحدود الإدارية للقبائل والنظارات في ولايات الشرق، يكتنفه الغموض، وغير معلوم الأبعاد، لافتاً إلى أن إجراء تخطيط للحدود بين القبائل ظاهرة جديدة لم تحدث في أي دولة من قبل، ورأى في تصريح لـ(الحراك)، أن اللجنة العليا لإيجاد الحلول الناجعة للوضع في الشرق كان يجب عليها التشاور مع المحليات لا القبائل حول الأمر. وقال إنه من الصعب التحدث عن نظام الدولة والقبيلة لأن الأرض ملك للدولة والموجودون فيها مستأجرين.

الخرطوم ـ مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي