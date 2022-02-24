أداما ديانغ : تلقيت تأكيدات من السلطات السودانية بشأن عزمها الانضمام إلى “سيداو”





كشف الخبير المعين من قبل الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في السودان ؛ أداما ديانغ عن تلقيه تأكيدات من السلطات السودانية حول عزمها الانصمام لاتفاقية القضاء على جميل أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

و قال ديانغ في ملخص الإحاطة الصحفية التي قدمها اليوم “الخميس” في ختام زيارته للبلاد : “لقد رحبت بالتأكيدات التي تلقيتها من السلطات بشأن عزمها الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أسرع وقت ، و طالبت بتحسين و احترام و حماية حقوق النساء بما في ذلك النساء المحتجزات”.

و أشار إلى أنه سيلتقي بالمفوض السامي لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل لمناقشة استنتاجاته التي توصل إليها حتى الآن ، قبل إجراء الحوار التفاعلي في الرابع من مارس حول حالة حقوق الإنسان في السودان في مجلس حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أجاز في السابع و العشرين من أبريل الماضي انضمام السودان لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” مع التحفظ على المواد (2)، (16)، (29/1) من الاتفاقية.

باج نيوز