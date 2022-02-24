مرسال يصدر أمر طوارئ





أصدر والي جنوب دارفور بالإنابة، بشير مرسال حسب الله، أمر طوارئ، منع بموجبه مزاولة الباعة المتجولين لعملية البيع بسوق نيالا الكبير ، بجانب منع عرض البضائع بكافة أنواعها والخضر والفاكهة في الطرقات عبر الدرداقات أو الفريشة على الطرق والأرصفة بسوق نيالا الكبير.

وحدّد الأمر عقوبات لكلّ من يخالف بعقوبة لا تزيد عن 50 ألف جنيه مع مصادرة الدرداقة والسلع المفروشة، أو السجن لمدة لا تزيد عن (30) يومًا ، أو العقوبتين معاً.

وبحسب وكالة السودان الرسمية، فإنّه في حالة تكرار المخالفة يجب على المحكمة مضاعفة العقوبات بالغرامة بما لا يزيد عن (100) ألف جنيه أو السجن شهرين .

باج نيوز