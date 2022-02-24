كلارك : جاهزون للهلال و سنقدم صورة مختلفة عن مباراة صن داونز





أكد المدير الفني لفريق الكرة بالمريخ ؛ لي كلارك جاهزية لاعبيه لمواجهة الهلال غداً ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

و أوضح كلارك في المؤتمر الصحفي للمباراة أن جميع اللاعبين المختارين لقائمة المباراة في قمة الاستعداد البدني و الفني مضيفاً لقاءات القمة دائما ما تشهد الندية و الإثارة بين اللاعبين.

و أشار إلى المريخ لم يكن بالشكل المطلوب في المباراة الأولى أمام صن داونز واعداً بتقديم صورة مختلفة في مباراة الغد مضيفاً أنها تمثل لهم أهمية خاصة.

و قلل كلارك من تأثير لعب المباراة خارج ملعب المريخ مبدياً ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم كل ما عندهم و أضاف “مباراة الهلال لن تكون سهلة للفريقين؛ لأنها ديربي سوداني له خصوصيته”.

باج نيوز