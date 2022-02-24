الأمة القومي في السودان يصدر بيانًا تحذيرياً بشأن التطوّرات في أوكرانيا





حذّر حزب الأمة القومي في السودان، من مغبّة اتّخاذ قراراتٍ باسم الوطن على صعيد العلاقات الدولية، تعقّد من الأزمة الداخلية ولا تصب في المصلحة العليا.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الخميس، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وجدّد حزب الأمة حرصه على علاقات مع كلّ الأطراف الإقليمية والدولية، متينة وقوية وعلى أساس المصالح والندية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال حزب الأمة القومي، إنّ ما يحدث في هذا الوقت في أوكرانيا يؤثّر على العالم بأسره، ويهدّد الأمن والسلام والاستقرار النسبي، ويزيد رقعة المناطق الملتهبة، ويثير المخاوف من استقطابات عالمية أوسع نطاقًا تؤدي حتمًا إلى تعقيدات أكبر في السياسة الدولية وتؤثّر قطعا على بلادنا التي تمر بمخاض صعب في سبيل الحرية والانعتاق.

وأضاف” ظلّ موقف حزب الأمة القومي الثابت تجاه العلاقات الدولية هو الدعوة والتشديد على الاستقرار العالمي وحلّ المشكلات بالحوار والنأي عن المواجهات المسلحة والاحتكام للقوانين الدولية”.

وتابع” مع التأكّيد على وقوف السودان بعيدًا عن المحاور والتكتلات الأيدلوجية والسياسية والتبعية، وجعل مصالح البلاد العليا هي الأساس”.

والخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف الدول حول العالم، ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

باج نيوز