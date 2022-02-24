دربي الهلال والمريخ بـ”السلام” في الواجهة





يبحث طرفا مدينة أمدرمان الهلال والمريخ، عن قوة دفع لتعويض بدايتهما غير المتوقّعة في دور المجموعات لأبطال إفريقيا، عندما يلتقيان، الجمعة، في موقعة منتظرة على ملعب “السلام”، ضمن المرحلة الثالثة من المجموعة الأولى للمنافسة.

ويحتاج المريخ الذي يتواجد في المركز الثالث بنقطة يتيمة، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام صن داونز إلى الفوز لتعزيز موقف مدربه الإنجليزي لي كلارك، بعد موجة من الانتقادات عقب فقدانه لنقطتين في أولى مباريات فريقه في دور المجموعات.

ويعوّل المريخ بقيادة لي كلارك على مهاجمه محمد موسى الضيّ، الذي لم يشارك في المواجهة الأولى.

في المقابل، يبدو الهلال الذي خاض جولتين في المنافسة، خسر الأولى أمام صن داونز بهدفٍ دون ردٍ، فيما تعادل في الثانية بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء”، من دون أهداف، يبدو في وضعٍ متقلبٍ.

ويأمل رفاق الغربال في كسب الدربي وحصد أكثر من عصفورين بحجرٍ واحدٍ.

باج نيوز