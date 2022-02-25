البرهان يصدر قراراً بتعيين محافظ لبنك السودان ..تعرف على سيرته الذاتية





أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء الخميس قراراً بتعيين الأستاذ حسين يحى جنقول محافظاً لبنك السودان المركزي.

وترفق كوش نيوز السيرة الذاتية لمحافظ بنك السودان الجديد حسين يحى جنقول

الإسم : حسين يحيي جنقول

الميلاد : قرية العين الضباب – ولاية شمال كردفان

مراحل الدراسة

مدرسة العين الضباب الصغرى

مدرسة سدرة الأولية

مدرسة الرهد الأميرية الوسطى

مدرسة خور طقت الثانوية

جامعة الخرطوم – كلية الاقتصاد

المؤهلات

بكالريوس (إقتصاد بحت) مع مرتبة الشرف – جامعة الخرطوم 1982م

ماجستير اقتصاد – جامعة كولمبيا نيويورك 2000م

الخبرة

إلتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982م

عمل بكل إدارات البنك المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام وتم تعيينه في 2009م مساعداً للمحافظ.

يناير 2017 – نوفمبر 2018م نائب محافظ بنك السودان المركزي.

نوفمبر 2018 – مارس 2019 النائب الاول لمحافظ بنك السودان المركزي.

مارس 2019 محافظ بنك السودان المركزي وقدم إستقالته في نفس العام في فترة رئيس الوزراء السابق حمدوك

فبراير 2022 محافظ بنك السودان المركزي

الخرطوم (كوش نيوز)