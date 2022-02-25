شاهد بالفيديو: زغاريد وذبائح وهتافات داوية في إستقبال العائدين لتلفزيون السودان





شهد تلفزيون السودان يوم الخميس إستقبال حاشد بالأعلام والزغاريد والذبائح وهتافات “لا إله إلا الله” للذين أصدرت المحكمة أمر إعادتهم بعد أن فصلتهم لجنة إزالة التمكين السابقة.

وقالت المذيعة هالة محمد عثمان بحسب ما نقلت عنها كوش نيوز (استقبال حاشد وشعور لايوصف من الزملاء في هيئة الاذاعة والتلفزيون …شكرا لكم ولكل من وقف معنا وآذرنا شكرا للاجهزة الاعلامية والصحفيين وعموم اهلنا داخل وخارج السودان).



بينما قال مدير التلفزيون الأسبق الدكتور أمين حسن عمر (أبارك لأبنائي وبناتي في الحوش الكبير العودة المظفرة… لم يكن عندي شك ولا ريب أن ستعودون… فمن ينصر الله ينصره ومن يخذل دينه يخذله… فعودوا أنصع فكرا و أشد عز).

الخرطوم (كوش نيوز)