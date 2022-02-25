أطباء السودان تعلن إصابات جديدة في مليونية 24 فبراير





تقول اللجنة إنّه يجري التحقق من أيّ إصابات أخرى وقعت في الأقاليم وسيتم نشر تحديث بها حال التأكد.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن 113 إصابة جديدة في مليونية الرابع والعشرين من فبراير الجاري.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الجمعة.

وقالت اللجنة إنّ من بين الإصابة 17 إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع”إحداهما أدّت إلى حدوث كسرٍ في عظمة الفك”.

وأضافت” هناك 4 حالات إصابة في العين إحداهما خطيرة و3 حالات حالات إصابة بقنابل صوتية.

وأوضحت لجنة أطباء السودان أنّ جميع الحالات مستقرّة.

باج نيوز