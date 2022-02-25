وزير الخارجية الروسي (لافروف) يكشف تفاصيل لقائه مع الفريق أول (حميدتي)
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن لقاءه أمس مع نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان (حميدتي) في موسكو، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لمناقشة تطور الوضع السياسي الداخلي في السودان.
وثمّن سيرجي لافروف جهود القيادة السودانية لإحلال الاستقرار في البلاد. وطالب كافة القوى السياسية السودانية بالامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد جديد في التوتر. وأكد لافروف عدم جواز التدخل الخارجي في شؤون السودان.
وقال لافروف، إنّه نوقشت بالتفصيل، القضايا الموضوعية لزيادة تعزيز العلاقات الروسية السودانية الودية التقليدية، والشراكة متبادلة المنفعة في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية تكثيف أنشطة اللجنة الحكومية الروسية السودانية للتجارة والتعاون الاقتصادي.
وتم التأكيد على نية موسكو والخرطوم لتعميق تنسيق السياسة الخارجية في المنابر الدولية.
وتبادل لافروف و(حميدتي)، وجهات النظر حول الشأن الأفريقي، مع التأكيد على أهمية التسوية السريعة للصراعات الجارية في القارة الأفريقية بالوسائل السياسية والدبلوماسية وفقاً للمبادئ والقانون الدولي.
السوداني
2 تعليقات
في الواقع كلام الروس عقلاني ومنطقي واسلوب امريكا والغرب عدواني ومنحاز مع الحروب ودعم تجارها….لذا تلمصلحة تقتضي متابعة روسيا والصين والتخلي عن امريكا التي تعادينا دون وجه حق او ذنب سوي اننا نريد ان ندير امورنا الداخلية بطريقة سودانية قد لا ترضيها وكل ما تذكره أمريكا من ديمقراطية وخلافه كذب ونفاق ومحاولة خنق الدولة والشعب واعي ويعرف الحقيقة .
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تواصل طرد روسيا لفرنسا من افريقياجلب مرتزقة روسيا المسماة فاغنر وليكتمل العرض على ارياب ان تبل راسها لان روسيا الفاتحة شهيتها لذهب افريقيا قادمة