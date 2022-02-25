نائب رئيس الوزراء الروسي: السودان يمثل شريكاً حقيقيّاً لموسكو في جميع المجالات





التقى الفريق أول محمد حمدان “حميدتي”، نائب رئيس مجلس السيادة بالعاصمة الروسية موسكو، اليكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.

وبحث اللقاء، العلاقات الوثيقة بين السودان وروسيا وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المنفعة المُتبادلة في مختلف المجالات.

كما تمّ التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتفعيل أنشطة اللجنة الوزارية السودانية الروسية. وأشاد “حميدتي”، بمُستوى العلاقات والتنسيق المُتبادل في جميع المحافل الدولية، مُعلناً ترحيب السودان بانعقاد الدورة السابعة للجنة الوزارية الاقتصادية السودانية الروسية المشتركة بالخرطوم، خلال النصف الأول من العام الجاري لرعاية أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري كافة بما فيها مجالات الكهرباء، والغاز، والنفط، وتكريره. مُشيراً إلى ضرورة تعجيل تنفيذ اتفاقيات التعاون المُوقّعة بين وزارتي النفط في البلدين، والتي تشمل مجالات التدريب وبناء القُدرات وقطاع الكهرباء والطاقة النووية للأغراض السلمية.

من جانبه، أكّد نائب رئيس الوزراء الروسي اليكساندر نوفاك، أنّ السودان يمثل شريكاً حقيقيّاً لبلاده في جميع المجالات، مُشيراً إلى مُستوى التنسيق والتعاون الكبيرين التي يتمتّعان بها، مُعلناً استعداد حكومة بلاده لتفعيل جميع الاتفاقيات الاقتصادية السابقة والبدء في إرسال عددٍ من الشركات الروسية إلى السودان خلال شهر مارس المقبل للوقوف على الفُرص المُتاحة للاستثمار. بحسب ما أعلنه إعلام مجلس السيادة.

السوداني