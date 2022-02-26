المقاومة: تدشين (ميثاق سلطة الشعب) غداً





اعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تدشين ” مقترح ميثاق تأسيس سلطة الشعب غداً، وقالت في تعميم صحفي: ” يأتي هذا الإعلان بعد عمليات تشاور ونقاش واسعة ما بين جميع التنسيقيات وقواعدها على مستوى الولاية وبعد الفراغ من مراجعته الفنية لغوياً وقانونياً ، متجاوزين فيه لكل العوائق التي واجهتنا”، ونوهت إلى أن التأخير الذي صاحب الإعلان كان لمزيد من التجويد والتنقيح ليخرج الميثاق للعلن بأفضل صورة تمكن الجميع من الإنضمام له ، مشيرة إلى أن ميثاق تأسيس سُلطة الشّعب الذّي عكفت على صياغتهِ تنسيقيات لِجان مقاومة ولاية الخرطوم سيكون طوقاً للنجاة وبدايةً جديدة لإستعادة الديمقراطية في لحظة من أهم لحظات التَّحول الحرجة على مسار الحراك الثوري المتواصل الذي يخوضهُ شعبنا ضد الإنقلابات العسكرية التي شلت حركة الدولة السودانية على إمتداد تاريخها الحديث .

وثمنت لجان المقاومة الجهود المبذولة من كل اللجان التي ساعدت في صياغة هذا الميثاق وحيت المواطنين الشرفاء وجميل صبرهم ودعمهم لها.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة