الجيش: هنالك شائعات لزعزعة الثقة مع الشعب





أكد العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الشعب السوداني وأن ما يُتداول من شائعات لزعزعة الثقة بين الشعب ومنظومته المسلحة إنما هي عبر الأسافير داعياً الشعب الى عدم الرضوخ للشائعات لأنها من جهات لا يهمها الوطن ولا المواطن، وأضاف لإذاعة القوات المسلحة أمس أن من تتبع تلك الشائعات “غير الصحيحة وغير مسبوكة” سيتبين له أنها تنطلق من أصوات تسعى لضرب وحدة البلاد وأمنها عبر زعزعة الثقة بين القوات المسلحة والشعب خصوصاً أنها جاءت خلال جولات القائد العام للقوات المسلحة الروتينية للوحدات العسكرية ورسائله التي بثها على أعقاب ختام الربع الأول من العام التدريبي – الناجح – على حد وصفه.

وأضاف نبيل أن القوات المسلحة كانت وستظل وفية لشعبها مضطلعة على دورها في حفظ أمن واستقرار البلاد حتى تأتي حكومة انتقالية تقود البلاد الى انتخابات الوصول نزيهة يختار فيها الشعب من يقودهم نحو الوطن الذي يتطلعون اليه.

ووجه رسالة لأفراد القوات المسلحة في ثغور الحدود أنهم في القوات المسلحة قريبون منهم وأن القوات المسلحة ومن خلفها الشعب يثمنون دورهم في حفظ هيبة البلاد وصون حدوده من كل متربص.

وفي ختام لقائه طمأن نبيل الشعب السوداني قائلاً إن القوات المسلحة ستظل ساهرة ساعية لتلبية احتياجات الشعب وتهيئة ظروف اجتماعية حتى ينعم الجميع بوطن يسوده السلام.

صحيفة اليوم التالي