تفاصيل جديدة بشأن مشاركة السماني أمام الهلال





أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ مشاركة لاعب المريخ السماني الصاوي في مباراة الهلال، الجمعة، لم تكن في حسابات الإنجليزي لي كلارك.

وقالت المصادر الخاصة لـ”باج نيوز”، إنّ السماني لم يكن أساسيًا ودخل خيارات القائمة الرئيسية بسبب إعياء مفاجئ للاعب محمد الرشيد، ليتمّ إبعاده.

وأوضحت المصادر أنّ محمد الرشيد، كان أساسيًا في تشكيلة المدرب الإنجليزي لي كلارك، قبل أنّ تتطوّر الأمور ويتمّ الاستعانة بالسماني في مكانه.

ونجح السماني الصاوي في وضع بصمته في المباراة، بتسجيله لهدفين، ليقود فريقه إلى الصدارة المؤقتة للمجموعة الأولى.

والجمعة، تغلّب المريخ السوداني على مواطنه الهلال بهدفين لواحد، في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

باج نيوز