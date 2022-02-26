تدوينة لـ(الدقير) بشأن موكب 26 فبراير





قال رئيس حزب الموتمر السوداني عمر الدقير إن الحراك الثوري اليوم 26 فبراير يزداد بهاءً وتصميماً بخروج الأمهات والآباء، في موكب تلاحم الأجيال.

وأكد الدقير في تدوينة على صفحته بـ(فيس بوك) إن حراك الأمهات والأباء اليوم يأتي دعماً لجسارة أبنائهم وبناتهم في مقاومة الانقلاب وتأكيداً لرفضه والتمسك بخيار التحول المدني الديمقراطي وبناء وطن الحياة الكريمة.

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