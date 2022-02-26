سياسية
تدوينة لـ(الدقير) بشأن موكب 26 فبراير
قال رئيس حزب الموتمر السوداني عمر الدقير إن الحراك الثوري اليوم 26 فبراير يزداد بهاءً وتصميماً بخروج الأمهات والآباء، في موكب تلاحم الأجيال.
وأكد الدقير في تدوينة على صفحته بـ(فيس بوك) إن حراك الأمهات والأباء اليوم يأتي دعماً لجسارة أبنائهم وبناتهم في مقاومة الانقلاب وتأكيداً لرفضه والتمسك بخيار التحول المدني الديمقراطي وبناء وطن الحياة الكريمة.
الصيحة
2 تعليقات
شكرا للمتاريس ..ح يقبض عليك يوما ما وتحاكم بتهمة التحريض على العنف وقطع ارزاق الناس …
ومنع الناس من قضاء حوائجهم ..
. لن تفلت من العقاب ..
. ونحن لا نعرف السياسة …
قانون وبس .
..يعني البرهان ما عندو الحق في العفو عنك وعن امثالك المجرمين …. والحق لا يسقط بالتقادم….
اتلمه المتعوس على خايب الرجا …