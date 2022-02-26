سياسية
بالصورة.. مُغردون يعلقون على (فقدان وزن) قوش اللافت في ظهوره الأخير بالقاهرة
علق عدد من المُغردين على وسائل التواصل الاجتماعي، على الظهور المثير للمدير العام الأسبق لجهاز الأمن السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله قوش، و (فقدان وزنه) اللافت.
وذهبت التكهنات، مابين إصابته بداء السكري، إلى إصابته بداء في القلب والرئة جراء إفراطه في التدخين.
وكان “قوش” قد ظهر مجدداً في زيارة إلى بعثة المريخ بمقر إقامتها بالقاهرة، يوم أمس الجمعة، بشكل فاجأ السودانيين من فرط “هزاله” الشديد، على غير مظهره المألوف.
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليق واحد
سبحان الله … هذا هو صلاح قوش وقد إنتحل جسمه ونزل وزنه حتى تغيرت ملامحه … لقد كان قوش أول المتآمرين على الرئيس البشير والإنقاذ والمؤتمر الوطنى وهو الذى دبر إعتصام القيادة وهو الذى كان يجتمع سراً مع أحزاب قحط فى أديس أبابا ومع أجهزة المخابرات المعادية للسودان للتحضير لما حدث فى السودان فى 11 أبريل 2019 حيث كان قوش يطمع فى أن يخلف الرئيس البشير ويحقق طُموحاته بأن يكون هو رئيس السودان … ولأن الله يمهل ولا يهمل ويرد كيد الخائنين رأينا قوش وقد حل به ما حل به وله من الله ما يستحق .