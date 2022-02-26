بالصورة.. مُغردون يعلقون على (فقدان وزن) قوش اللافت في ظهوره الأخير بالقاهرة





علق عدد من المُغردين على وسائل التواصل الاجتماعي، على الظهور المثير للمدير العام الأسبق لجهاز الأمن السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله قوش، و (فقدان وزنه) اللافت.

وذهبت التكهنات، مابين إصابته بداء السكري، إلى إصابته بداء في القلب والرئة جراء إفراطه في التدخين.

وكان “قوش” قد ظهر مجدداً في زيارة إلى بعثة المريخ بمقر إقامتها بالقاهرة، يوم أمس الجمعة، بشكل فاجأ السودانيين من فرط “هزاله” الشديد، على غير مظهره المألوف.

الخرطوم: (كوش نيوز)