مليونية (الآباء والأمهات) تطالب بحكم مدني





خرج آلاف في مسيرات احتجاجية بالخرطوم اليوم السبت، فيما أطلق عليه مليونية (الآباء والأمهات) الداعية للحكم المدني الديمقراطي.

ورفع المتظاهرون شعار (كلنا معكم) ويقصدون به أن الآباء والأمهات يقفون إلى جانب أبنائهم الشباب الذين ينخرطون في احتجاجات مستمرة منذ قرارات قائد الجيش الصادرة في يوم 25 أكتوبر الماضي.

وتجمّعت الحشود في شارع الستين بالخرطوم بعد أن وصلته من مناطق متفرقة بأنحاء العاصمة.

وفي السياق، أعلنت مجموعة من لجان المقاومه المشاركة في التظاهرة أنه سيتم التوقيع غداً على ميثاق سلطة الشعب خلال مواكب ٢٧ فبراير الحالي، التي تم جدولتها من قبل تنسيقيات لجان المقاومة.

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