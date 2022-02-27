سياسية
شاهد بالفيديو: (مصيبة سودانية جديدة) طالب يتفاخر بأنه (نسوي) وزميله يتضامن معه ومفاجأة
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله طالب بجامعة الخرطوم يسكن بإحدى الداخليات تحدث في منبر وذكر عبره بأنه “نسوي” وسط حضور عدد كبير من الطلاب الذين كانوا يشكلون حضوراً في المنبر.
وبحسب ماشاهدة محررة(كوش نيوز) فقد توقف الطالب عن الحديث عندما قال بأنه “نسوي” ليغادر المنصة إلى الجلوس رفقة زملائه وقام زميله الآخر وأعلن تضامنه معه وسط تضجر كبير من بقية الطلاب الحاضرين.
وقام الداعية “اب شوك” بالتطرق إلى ماقاله الطالبان حيث طالب بضرورة إخراج الطالبان من الداخلية حتي لايفسدون بقية إخوتهم.
نصرة عبدالله
الخرطوم:(كوش نيوز)
تعليق واحد
والله البلد كلها مسكو الريموت بتاعها وقلبنوهو.. وناسين او متناسين انو ربنا ذكر بلسان المصطفى ﷺ قبل اكتر من ١٤٠٠ عام انو كل المصائب البتتكالب علينا دي بما كسبت ايدينا .. وفي تقديري ماف خطر على البلد دي اكبر من انصاف المتعلمين لانهم مثال حي لمن هم فاقدي البوصلة الأخلاقية، بمعنى انو الواحد يسرق ويخرج مبرر للسرقة، يزني ويخرج مبرر ليهو ، يفسد ويبرر، يفعل كل قبيح ويبرر ليهو والغريبة بلقى توابع وآذان تصغى…
الله المستعان.. ربنا يصلح الحال ، ويصلح لنا ديننا وشأننا وأخلاقنا وعاقبة أمرنا.