شاهد بالفيديو: (مصيبة سودانية جديدة) طالب يتفاخر بأنه (نسوي) وزميله يتضامن معه ومفاجأة





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله طالب بجامعة الخرطوم يسكن بإحدى الداخليات تحدث في منبر وذكر عبره بأنه “نسوي” وسط حضور عدد كبير من الطلاب الذين كانوا يشكلون حضوراً في المنبر.



وبحسب ماشاهدة محررة(كوش نيوز) فقد توقف الطالب عن الحديث عندما قال بأنه “نسوي” ليغادر المنصة إلى الجلوس رفقة زملائه وقام زميله الآخر وأعلن تضامنه معه وسط تضجر كبير من بقية الطلاب الحاضرين.

وقام الداعية “اب شوك” بالتطرق إلى ماقاله الطالبان حيث طالب بضرورة إخراج الطالبان من الداخلية حتي لايفسدون بقية إخوتهم.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)